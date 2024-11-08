Стресс может привести к искрам перед глазами и частому морганию

Стресс — состояние психологического и физического напряжения в ответ на внешнее воздействие. И если стресс становится хроническим, это может нанести серьезный вред здоровью, в том числе органам зрения, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Арпине Адамян.

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Она отметила, что во время стресса организм человека пытается себя защитить путем адаптационных механизмов. Происходит активация симпатической нервной системы, а также меняется гормональный фон у людей. На фоне этих изменений сужаются сосуды, происходят гормональные сбои, напрягаются мышцы тела. Все это приводит к неправильной работе всех систем в организме.

«Хронический стресс может приводить к появлению заболеваний сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ИБС, нарушения сердечного ритма и т.д.), заболеваний нервной системы (хронические головные боли, тремор, судороги, бессонница, утомляемость), заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастриты, рефлюкс-эзофагиты, холецистит, энтериты и так далее), а также происходит нарушения работы органов зрения», — предупредила специалист.

По ее словам, самые частые жалобы на фоне стресса, с которыми приходят к офтальмологу — это появление «мушек» и «пятна» в поле зрения, частое моргание, светобоязнь, слезотечение, снижение остроты зрения.

«На фоне стресса происходит спазм артерий, увеличивается содержание в организме кислорода, из-за чего возникают зрительные нарушения в виде «мушек», «искр» перед глазами. Эти симптомы преходящие, регрессируют, когда человек расслабляется», — рассказала врач.

Также она отметила, что нередко взрослые и дети жалуются на частое моргание, как потом выясняется, на фоне стрессовых ситуаций.