Доходы РФ от вложений в медицинскую науку выросли за три года в 13 раз

Доход государства от вложений в медицинскую науку увеличился в 13 раз за последние три года. Ее развитие является преимуществом страны, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Формирование среды развития [медицинской] науки, для нас [сферы здравоохранения] приоритетное компонентное преимущество всей страны. Я одну цифру назову, за последние фактически три года вложения в научные исследования увеличили возврат средств государству в 13 раз", - сказал он на открытии III Всероссийской педиатрической ассамблеи.

Мурашко обратил внимание на то, что развитие педиатрии и всесторонний охват этого направления является одним из ключевых в развитии всей системы здравоохранения.