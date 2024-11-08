Нейробиолог подсказал, в каком возрасте начинается атрофия мозга

Нейробиолог и нейрохирургический медицинский исследователь доктор Стефан Миндеа объяснил, что мозг меняется на протяжении всей жизни. О возрасте начала атрофии мозга он предупредил в беседе с изданием Mirror.

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По словам Миндеа, фазы развития и изменений мозга на протяжении жизни обуславливают мыслительные способности, эмоциональную зрелость, физическое и умственное развитие. Если с 40 до 60 лет человек испытывает так называемый когнитивный пик, то после 65 лет показатели мозга начинают снижаться, рассказал врач.

«Мозг постепенно атрофируется или сжимается, особенно в таких областях, как гиппокамп, который связан с памятью, а также в лобной и префронтальной коре головного мозга. Вот почему с возрастом мы начинаем забывать вещи или почему мошенники способны обмануть пожилых людей — их лобные доли начинают атрофироваться», — объяснил нейробиолог.

При этом, продолжил он, если подвижный интеллект (скорость решения проблем и обработки информации) может с возрастом снижаться, то кристаллизованный интеллект (знания и навыки, приобретенные в течение жизни) часто остается неизменным или даже улучшается.

«Это похоже на компьютер с более медленным подключением к интернету. Вся информация по-прежнему находится в сети, но для доступа к этой информации может потребоваться немного больше времени», — привел сравнение Миндеа.

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