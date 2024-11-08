Что такое вирус «Коксаки» и как от него защититься?

Время от времени очередной вирус пытается атаковать здоровье россиян. На сей раз таковым стал вирус Коксаки. Было установлено, что завезли его на родные просторы наши же туристы, которые посещали в этом году Турцию.

Вирус Коксаки — это обобщенное название почти тридцати родственных энтеровирусов, ведущих активность в желудочно-кишечном тракте. Больше страдает от них детский организм. Симптомами Коксаки являются проявления, характерные для гриппа и кожных заболеваний. На самом деле этот «вирус» подхватывали многие и известен он как «кишечный грипп». К нам Коксаки попадает с возвращающимися домой туристами, но взрослые чаще всего переносят его бессимптомно, а всплески заболеваний встречаются нечасто. Как, например, в этом году. В зоне риска, прежде всего, дети.

Предыдущая вспышка активности Коксаки была зафиксирована в России семь лет назад — в 2017 году. Причины были те же — привезли его туристы из Турции. Сейчас вирус чаще всего находят у пациентов Москвы, Московской и Владимирской областей, Краснодарского края. Также вирус фиксируется в Санкт-Петербурге, Татарстане, Удмуртии, в Брянской и Калужской областях. Сообщается, что в ряде регионов в детских садах и школах введены проверки на наличие у детей симптомов ОРВИ. До посещения образовательных организаций не допускают детей с повышенной температурой, кашлем, насморком и признаками интоксикации. Дети, контактировавшие с заболевшими, будут учиться в отдельных помещениях от остальных. Прежде всего медики смотрят на такие симптомы, как язвы во рту и сыпь на теле. Остальные симптомы сходны с ОРВИ. Распространяется вирус с калом, слюной и мочой, реже, но может передаваться и воздушно-капельным путем.

Коксаки — вещь крайне неприятная, но летальные исходы встречаются редко. Самые известные вспышки смертности были зафиксированы в 1997 году в Малайзии (тридцать умерших детей), в 2002 году в Греции (трое умерших) и в Китае в 2007 году (22 умерших ребенка).

Вирус был обнаружен совершенно случайно американскими учеными в 1948 году. Произошло это в городе Коксаки, где ученый по фамилии Даллдорф вытащил штаммы вируса из кала. Такое название вирус и получил — Коксаки. Он был определен специалистами как вирус типа А группы энтеровирусов. Есть и его разновидности типа В и С, которые встречаются значительно меньше. Самобытность Коксаки заключается в том, что он очень устойчив к внешней среде и остается «работоспособен» довольно долго. Самые любимые места жительства Коксаки — тропические и субтропические территории, но даже в замороженном состоянии он сохраняет все свои вредные качества несколько лет. Немного Коксаки боится растворов хлора, а погибает от температуры более 50 градусов тепла и при ультрафиолетовом облучении.

Коксаки относится к тем вирусам, которые имеют склонность к активному размножению (распространению) среди людей. Поэтому он очень любит большие скопления хомо сапиенс. Вирусом легко заразится через немытые или плохо помытые овощи и фрукты. Для взрослых заражение чаще заканчивается бессимптомной или легкой формами заболевания. Детям приходится труднее. Также чуть чаще тяжело болеют люди пожилого возраста.

Коксаки быстрее размножается в условиях, где детей очень много — в детских садах, школах, в игровых центрах. Взрослые также попадают в группы риска при нахождении в локациях с большим количеством народа. Неслучайно, начало маршрута вируса в Россию находится на многолюдных турецких пляжах.

Об активности Коксаки в организме оповестит резкий подъем температуры, которая может достигать 40 градусов. Этот процесс сопровождается болями в голове, ломоте во всем теле, рвотой и появлением высыпаний, похожих на герпес, в области ротоглотки. Сыпь и «пузырьки» проявляются в виде точек на ладонях и иногда — на других частях тела. Эти болячки не вскрываются, а засыхая оставляют темные пятна на коже. Почти всегда при Коксаки сильно болят мышцы, а у части больных фиксировались проявления, характерные для конъюнктивита. Реже встречающаяся разновидность вируса типа В способна поражать печень, сердца, легкие, поджелудочную железу.

Осложнения — это обычно не про Коксаки. Вирус и так заставляет человека страдать без всяких попутных мучений. Но все же изредка могут встречаться менингит, энцефалит, перикардит, миокардит плеврит, гепатит, судороги и даже параличи. Такие осложнения могут поразить человека из-за ряда факторов, среди которых на первом месте иммунодефицит. Поэтому наиболее опасен Коксаки для детей-младенцев, пожилых людей, страдающих онкологией и ВИЧ-заболеванием.

При захвате организма человека Коксаки имеет способность накапливаться в слизистых оболочках и ставит под удар все органы, где такие оболочки есть. Он быстро проникает в лимфоидную ткань и в кишечник. Там у вируса очень благоприятная среда для размножения и затем он способен поразить практически любой орган, провоцируя его воспаление или сбои в его функциях.

Симптомами серьезных осложнений при Коксаки, требующих немедленного вмешательства медиков, могут быть «нездоровая» бледность кожи, посинение кожи, боли и дискомфорт в затылочных мышцах, отсутствие аппетита и отказ от приема пищи не менее чем на сутки. О неприятных процессах может также свидетельствовать сильно обезвоживание, сопровождаемое признаками галлюцинаций или бреда.

Коксаки — все же сравнительно новый вирус, а его симптомы копируют симптомы других заболеваний. Поэтому поставить диагноз без анализов очень сложно. Для подтвержденного диагноза Коксаки достаточно всего двух анализов — крови и кала. Чаще всего врачи доверяют второму варианту, так как в этой субстанции вирус живет почти месяц с момента заражения. Еще раз заболеть от вируса Коксаки, скорее всего, невозможно. Врачи пока не уверены до конца, но, видимо у человека после болезни вырабатывается пожизненный к Коксаки иммунитет.

Лечение при вирусе имеет комбинированный характер. Медиками назначаются препараты, которые направлены на ликвидацию всех конкретных симптомов, сопровождающих болезнь. Это достаточно эффективно, а вот универсального лекарства от Коксаки пока что не придумали. Больному могут прописать противовирусные, жаропонижающие и антигистаминные средства. Применяются сорбенты, антибиотики и средства для восстановления водно-электролитного баланса. Врачи советуют пить больше воды.

По большому счету, учитывая методы распространения вируса, от него не застрахован никто. Но меры профилактики при этом никто не отменял, поэтому актуальным будет чаще мыть руки с мылом, мыть фрукты и овощи перед употреблением их в пищу. Будьте и разборчивее с местами, где вы эти фрукты и овощи покупаете. При купании в общественных водоемах, включая бассейны, старайтесь не глотать воду. Лишним будет напоминание, что водоем должен значиться в разрешенных для купания. Не пейте воду из неизвестных и общественных источников — в этом спасет «дежурная» бутылочка с водой.

По всей видимости, нынешняя вспышка Коксаки начинала пульсировать еще в августе, что следует из мониторинга сообщений средств массовой информации. Сейчас же был достигнут определенный порог, при котором о распространении вируса чаще говорят специалисты, а ведомства начинают предпринимать конкретные меры. Так, Роспотребнадзор запустил горячую линию в регионах страны в связи со случаями заболевания россиян энтеровирусной инфекцией, подхваченной на турецких курортах. Вернувшиеся с отдыха граждане могут сообщать на линию о случаях появления признаков заболевания. Это не дублирование вызова медиков. Такой сбор информации необходим, чтобы заболевшие сообщили о месте своего отдыха, об отеле, где проживали, о дате возвращения. Консультации по вирусу проводятся в Едином консультационном центре ведомства по бесплатному номеру 8-800-555-49-43.

На днях, а именно 6 ноября, ряд Telegram-каналов распространили информацию о смерти от вируса Коксаки 44-летней жительницы Подольска, находившейся на 32-й неделе беременности. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось, а скорую она вызвала при появлении признаков желтухи. Сетевые СМИ предположили, что причиной внезапной смерти может быть именно вирус Коксаки.

Министерство здравоохранения Московской области уже выступило с комментарием по поводу гибели женщины. В ведомстве отметили, что говорить о вирусе Коксаки, как о причине смерти женщины, рано. Эта информация ничем не подтверждена, а настоящая причина трагедии будет установлена в ближайшее время после дополнительных исследований.