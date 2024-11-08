Названы самые частые типы рака у людей до 40 лет

Чаще всего рак обнаруживают у пациентов старше 60 лет, у молодых взрослых злокачественные опухоли являются более редкой патологией, однако их последствия проявляются более выражено, ведь это люди трудоспособного и репродуктивного возраста, сообщил кандидат медицинских наук, врач-онколог, химиотерапевт медцентра «Медскан» Дмитрий Кравченко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые частые типы рака у людей до 40 лет.

По словам врача лидер по заболеваемости и смертности — рак шейки. Специалист отметил, что данный рак в 95 процентах случаев вызван вирусом папилломы человека (ВПЧ), который передается половым путем.

Медик также указал на важность вакцинации от ВПЧ.

«Она однозначно снижает риск заболеть и смертность от этой злокачественной опухоли, причем независимо от пола, поскольку "мишенями" для ВПЧ являются органы с конкретным типом слизистой, а именно слизистая шейки матки, ротовой полости, глотки и анального канала», — поделился Кравченко.

Также у молодых взрослых довольно часто встречается рак щитовидной железы, молочной железы, толстой кишки, злокачественные опухоли яичек, меланома, перечислил онколог.

Прежде всего, повышает риски заболеть в возрасте до 40 лет наследственность, а именно наличие генетических мутаций у родителей, бабушек и дедушек, сказал Кравченко. В зоне риска также те, кому в детстве диагностировали такие онкогематологические заболевания, как лейкоз или лимфома, и выполнили химио- и лучевую терапию. Противоопухолевое лечение, проведенное в детстве, повышает риск развития злокачественных опухолей по мере взросления, объяснил врач.

Ранее хирург Адам Киннэрд рассказал, у каких мужчин чаще всего обнаруживают рак предстательной железы. По его словам, вероятность столкнуться с этим диагнозом увеличивается с возрастом. Кроме того, риск онкологического заболевания выше у тех людей, у чьих ближайших родственников был такой же диагноз.