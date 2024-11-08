Пульмонолог раскрыла ключевые причины учащенного дыхания

Пульмонолог раскрыла ключевые причины учащённого дыхания
Нормальная частота дыхания у взрослых составляет 12–20 вдохов в минуту в состоянии покоя, но, если этот показатель превышен, это говорит о тахипноэ. Пульмонолог Сьюзан Рассел рассказала о причинах учащённого дыхания.
При тахипноэ дыхание становится быстрым и коротким, то есть более поверхностным. Наряду с этим состоянием могут наблюдаться головокружения, ощущения покалывания пальцев рук и ног, учащённое сердцебиение, усталость, спутанность сознания, паника и беспокойство.
Тахипноэ развивается из-за недостатка кислорода или избытка углекислого газа в крови. Существует множество возможных причин учащённого дыхания, говорит пульмонолог. Это могут быть:
- респираторные инфекции (пневмония, бронхиолит, грипп);
- респираторные заболевания (астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), коллапс лёгкого (пневмоторакс), интерстициальные заболевания лёгких, отёк лёгких;
- сердечно-сосудистые заболевания (сердечная недостаточность, лёгочная эмболия);
- тревожные и панические расстройства;
- диабетический кетоацидоз (осложнение диабета);
- анемия;
- гипертиреоз (повышенная активность щитовидной железы);
- сепсис;
- неврологические расстройства (травмы головного мозга или неврологические заболевания);
- некоторые лекарства (антигистаминные препараты, трициклические антидепрессанты (ТЦА), спазмолитики и снотворные).
К врачу следует обратиться, если учащённое дыхание сопровождается синеватом оттенком кожи, ногтей или губ, болью в груди, высокой температурой и затруднённым дыханием.