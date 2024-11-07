Врач объяснил, как диабет может вызвать проблемы со зрением

Доктор Дж. Майкл Джампер, президент Американского общества специалистов по сетчатке (ASRS), предупредил, что сахарный диабет может незаметно для самого человека повреждать зрение. Это происходит ещё до появления симптомов.

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Почти 40 миллионов американцев больны диабетом. Почти у 50% из них разовьётся диабетическая ретинопатия — состояние, при котором диабет вызывает повреждение кровеносных сосудов сетчатки.

Повысить вероятность развития диабетической ретинопатии могут: плохой контроль уровня сахара в крови, высокое кровяное давление, болезнь почек, высокий уровень холестерина, беременность. Это состояние может сохраняться долгое время без симптомов вообще. К тому времени, когда они проявятся, существенное повреждение зрения уже может произойти.

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