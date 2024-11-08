Терапевт перечислила первые признаки сахарного диабета

Сухость кожи и слабость могут указывать на сахарный диабет второго типа, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, также первыми признаками этого заболевания могут быть жажда, появление гнойничков и частое мочеиспускание.

Врач объяснила что сахарный диабет вызывает сухость во рту, из-за чего пациенты часто начинают пить большое количество воды. Также у заболевших может появляться сухость и гнойничковые заболевания кожи, например фурункулы.

Даже маленькая травма — любая царапина, мозоль, натертость — приводит сразу к воспалению и нагноению. Часто бывают наружные и средние отиты, когда возникает гнойное воспаление в слуховом проходе. Все это связано с тем, что в тканях у диабетика много сахара и, соответственно, питательных веществ для микробов, — отметила терапевт.

Чернышова посоветовала раз в год сдавать анализ на уровень глюкозы, поскольку сахарный диабет может протекать незаметно.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что энергетики могут привести к сахарному диабету, повышению артериального давления и проблемам с сердцем. По его словам, этот напиток вызывает привыкание и постепенно изнашивает организм.