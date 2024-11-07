Врач объяснил, почему болят суставы из-за резкой смены погоды

Люди, которые жалуются на периодические боли в суставах, входят в группу пациентов, чье состояние ухудшается вследствие резкой смены погоды, рассказал «Узнай.ру» реабилитолог Валерий Васильев. По словам врача, обострение болей из-за метеоусловий также ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и ожирением.

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Значительные колебания температуры воздуха, скачки атмосферного давления — частая причина обострения болей в суставах. Особенно тяжело приходится людям, страдающим ревматологическими заболеваниями.

«Как правило, у них снижена мышечная масса. Чем меньше у человека мышц, тем меньше у него сосудов и капилляров, окружающих мышечные волокна. Это становится особенно заметно при резких изменениях погоды», — пояснил Валерий Васильев.

При падении атмосферного давления организм пытается компенсировать этот процесс и как бы начинает расширяться, добавил реабилитолог. Если ткань здоровая, она реагирует на такое расширение адекватно. Однако при наличии воспалительного процесса и травм человек ощущает боль. Также болевые ощущения может вызывать высокое давление в сосудах, капиллярах, сухожилиях и суставах.

«Также при резкой смене погоды ухудшается самочувствие у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом и гипертонией. Их тела тоже не успевают адаптироваться к изменениям внешнего давления», — объяснил врач.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что сладости, выпечка и газированные напитки ухудшают когнитивные функции мозга из-за высокого содержания сахара и быстрых углеводов. Резкое повышение уровня глюкозы в крови из-за этих продуктов приводит к ухудшению памяти и старению мозга, пояснила доктор.

Она добавила, что кофеин может в краткосрочной перспективе повысить концентрацию внимания, но его большие дозы вызывают бессонницу, тревожность и ухудшение памяти. При этом алкоголь разрушает клетки мозга, которые отвечают за запоминание и обучение.