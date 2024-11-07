Названы пять первых признаков сахарного диабета

Сухость кожи, слабость, жажда, частое мочеиспускание и появление гнойничков – первые признаки сахарного диабета второго типа. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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Она пояснила, что сахарный диабет первого типа, как правило, проявляется в раннем возрасте и реже – во взрослом. Второго же типа – в средние годы, ближе к пожилым. Заболевание характерно тем, что инсулин вырабатывается, но не усваивается, и это вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

«Он лечится таблетками и иногда при соблюдении всех рекомендаций, диеты, нормализации веса подвергается обратному развитию на ранних стадиях», — подчеркнула Чернышова.

По ее словам, при сахарном диабете второго типа появляется сухость во рту, поэтому заболевшие начинают пить больше воды, – около трех литров в день. Кроме того, увеличивается общее количество мочи и может фиксироваться сухость кожных покровов.

«Как правило, при сахарном диабете всегда бывает слабость, отсутствие энергии, плохое самочувствие. Это тоже одни из первых признаков», — указала эксперт.

Также проявлением сахарного диабета зачастую могут быть гнойничковые заболевания кожи – например, панариций или фурункул.

«Даже маленькая травма – любая царапина, мозоль, натертость – приводит сразу к воспалению и нагноению. Часто бывают наружные и средние отиты, когда возникает гнойное воспаление в слуховом проходе. Все это связано с тем, что в тканях у диабетика много сахара и, соответственно, питательных веществ для микробов».

При этом в ряде случаев сахарный диабет может протекать скрыто, поэтому врач посоветовала раз в год сдавать анализ на уровень глюкозы в крови, чтобы вовремя выявить заболевание. При ухудшении самочувствия стоит проверить этот показатель внепланово.

Также Чернышова отметила, что в развитии диабета важную роль играет наследственность.

«Считается, что, если один родитель страдает диабетом, риск повышен примерно на 40%. Если оба, то на 90%», — заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что при сахарном диабете нельзя есть отварной картофель, морковь и свеклу. Это связано с тем, что при термической обработке у этих продуктов увеличивается гликемический индекс. Чтобы не усугублять проблемы со здоровьем, лучше употреблять эти овощи в сыром виде.