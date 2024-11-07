Врач объяснил, как распознать повышенный уровень стресса
Повышенный уровень стресса может проявляться как физически, так и психологически, на это указывает целый ряд симптомов. Об этом рассказал главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.
Среди физических признаков стресса, по словам специалиста, распространены быстрая утомляемость, проблемы со сном, частые головные боли, нарушения пищеварения, учащенное сердцебиение и повышенная потливость. Кроме того, человек может испытывать мышечное напряжение, особенно в области челюсти, а также достаточно часто простужаться из-за ослабленного иммунитета.
Помимо этого, отметил Дмитрий Вакшин, при повышенном уровне стресса могут произойти изменения внешности. Среди них: тусклый или нездоровый цвет лица, повышенная сухость или жирность кожи, появление акне, темные круги под глазами, преждевременные морщины, отечность.
Существуют также и психологические признаки, указывающие на превышение уровня стресса у человека, передает РИАМО. Это раздражительность, тревожность, сложности с концентрацией, «скачущие» мысли, снижение либидо и эмоциональная нестабильность.
«Если вы заметили у себя несколько из перечисленных симптомов, особенно если они сохраняются более двух недель, это повод обратиться за профессиональной помощью», – резюмировал Вашкин.
Стоит отметить, что нетипичные признаки есть и у хронической усталости. Например, частые зевки, утренняя скованность мышц, а также изменения в настроении.