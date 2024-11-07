Врач объяснил, как распознать повышенный уровень стресса

Повышенный уровень стресса может проявляться как физически, так и психологически, на это указывает целый ряд симптомов. Об этом рассказал главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

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Среди физических признаков стресса, по словам специалиста, распространены быстрая утомляемость, проблемы со сном, частые головные боли, нарушения пищеварения, учащенное сердцебиение и повышенная потливость. Кроме того, человек может испытывать мышечное напряжение, особенно в области челюсти, а также достаточно часто простужаться из-за ослабленного иммунитета.

Помимо этого, отметил Дмитрий Вакшин, при повышенном уровне стресса могут произойти изменения внешности. Среди них: тусклый или нездоровый цвет лица, повышенная сухость или жирность кожи, появление акне, темные круги под глазами, преждевременные морщины, отечность.

Существуют также и психологические признаки, указывающие на превышение уровня стресса у человека, передает РИАМО. Это раздражительность, тревожность, сложности с концентрацией, «скачущие» мысли, снижение либидо и эмоциональная нестабильность.

«Если вы заметили у себя несколько из перечисленных симптомов, особенно если они сохраняются более двух недель, это повод обратиться за профессиональной помощью», – резюмировал Вашкин.

Стоит отметить, что нетипичные признаки есть и у хронической усталости. Например, частые зевки, утренняя скованность мышц, а также изменения в настроении.