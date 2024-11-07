Психиатр объяснил, чем отличается тревожное расстройство от страха

Тревожное расстройство — это психическое заболевание, которое мешает пациенту нормально жить и адаптироваться в обществе, в отличие от страха, который абсолютно нормален, поделился с KP.RU врач-психиатр Артем Гилев. По его словам, большая часть предчувствий людей с таким недугом не сбывается.

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Врач отметил, что тревожность — это беспокойство и плохое предчувствие без повода или сильные необъективные переживания.

«Например, если на человека гавкает страшная собака, он оправданно беспокоится. Это здоровый страх. Если же собаки поблизости нет, но человек нервничает, все время думает, что она может откуда-то выскочить и напасть, это уже навязчивые мысли, говорящие о тревожности», — подчеркнул Гилев.

Он добавил, что пациенты с тревожным расстройством могут испытывать проблемы со сном в течение недель и месяцев — из-за этого снижается качество их жизни, они не могут работать. При этом человеку с таким заболеванием требуется помощь специалиста, если оно мешает нормально жить и адаптироваться в обществе, общаться с людьми, работать и отдыхать.

«А когда люди о чем-то беспокоятся, переживают, нервничают, жалуются друг другу, но это не нарушает привычной жизнедеятельности — с медицинской точки зрения проблем нет», — подытожил психиатр.

Ранее врач-психиатр и нарколог Дмитрий Вашкин рассказал, что о повышенном уровне стресса могут свидетельствовать быстрая утомляемость и бессонница. По его словам, об этом могут говорить также изменения во внешности и эмоциональная нестабильность.