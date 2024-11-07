Инфекционист рассказал, как распознать корь по первым признакам

В последние годы корь перестала быть детским заболеванием, все чаще инфекция встречается и у взрослых. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, по каким признакам можно выявить корь и как от нее защититься.

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Что такое корь

По словам врача, корь — это вирусное заболевание, которое сложно распознать на начальной стадии. Инфекция похожа на обычную простуду, но у нее есть своя характерная особенность — сыпь.

«Самым характерным симптомом кори является наличие мелкой сыпи на внутренней поверхности щек. Однако она бывает не у всех пациентов. Инфекция проявляется как обычное ОРЗ: с кашля, который очень трудно поддается лечению. Также могут быть легкий ринит, конъюнктивит и лихорадка. Сыпь появляется только на четвертый день. Именно поэтому корь диагностируется поздно», — пояснила Мескина.

Важно понимать, что корь — очень заразная инфекция, которая быстро распространяется. Она может передаться даже за один контакт.

Если у человека нет соответствующей прививки, то он точно подцепит эту инфекцию, предупредила медик.

Как лечить

Эксперт отметила, что против кори не существует специфической противовирусной терапии. Пациенту выписывают лекарства, которые облегчают симптомы данного заболевания. Вся помощь основана на поддержке пациента, а не на борьбе с вирусом.

«Эту инфекцию лечат симптоматически, только поддерживающими лекарственными средствами. Например, если корь дает осложнение в виде воспаления легких, то пациенту выписывают антибиотики. На начальных стадиях нужно принимать жаропонижающие препараты, пить много жидкости, а также можно использовать препараты, которые облегчают кашель, и капли в глаза от конъюнктивита», — сообщила Мескина.

Осложнения от кори

В большинстве случаев корь протекает благоприятно, летальные исходы от нее случаются редко. Однако инфекция может вызвать серьезные осложнения.

«Я не помню ни одного смертельного исхода от кори за свою практику. Но я видела тяжелое течение этого заболевания, когда у ребенка во рту образовывается коревой круп. Он настолько сужает гортань, что пациент не может говорить», — рассказала собеседница «ВМ».

Также она объяснила, что корь может вызывать:

Тяжелое поражение глаз;

Пневмонию;

Энцефалит.

Вакцинация

По мнению медика, единственное, что может спасти от кори, — это вакцинация.

«Во всем мире циркулирует одна и та же разновидность кори. Этот вирус настолько приспособлен к человеку, что ему нет смысла меняться. Вакцина от кори является самой эффективной вакциной из всех существующих. Более того, она очень дешевая», — сказала Мескина.

Инфекционист объяснила, что против кори нужно прививаться заранее, желательно в детском возрасте. Так, первую прививку необходимо сделать ребенку после первого года жизни, а вторую — после шести лет.

«Обязательно прививайтесь сами и делайте вакцинацию от кори своим детям. Это крайне важно, потому что только таким способом можно остановить распространение этой инфекции», — подытожила Мескина.

Врач посоветовала всем людям после 35 лет, которые не проходили вакцинацию от кори, сделать две прививки с минимальным интервалом в три месяца. Особенно важно вакцинироваться специалистам, которые работают с большим количеством людей. Прививку от кори целесообразно делать до 55 лет.