Доктор развеял семь мифов об аутизме

Всего 20 лет назад многим людям слово «аутизм» ни о чем не говорило. В лучшем случае, была ассоциация с фильмом «Человек дождя», который вышел в 1988 году. Кстати, именно из-за этого знаменитого фильма появились некоторые мифы про аутизм. Сейчас ситуация изменилась, количество детей с аутизмом ежегодно растет. Но вместе с этим становится все сложнее выбрать достоверную информацию об этом расстройстве развития. Профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена, психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической Виктория Ефимова развенчала популярные мифы об аутизме.

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Все аутисты — гении

Хорошо, если бы так, но это миф. По словам нашего эксперта, необычными способностями обладают около 10 процентов людей с аутизмом. Причем проблема состоит в том, что не всегда возможно найти сферу жизни, где эти исключительные способности были бы применимы. Например, ребенок помнит наизусть схемы метро в 100 городах мира, но при этом не в состоянии построить простой диалог с собеседником.

У них снижены интеллектуальные способности

Другая крайность. Этот миф появился из-за того, что сегодня уровень развития интеллекта принято определять с помощью тестов.

«В случае человека с аутизмом это может быть трудно, потому что для проведения тестов требуется коммуникация, а для аутистов это сложно. Поэтому их IQ оценить сложно», — говорит Виктория.

В 18 лет аутизм превращается в шизофрению

Миф специфический для нашей страны. Он вызван тем, что между специалистами до сих пор продолжаются споры о разнице между шизофренией и аутизмом.

«Дело в том, что диагнозы аутизм и шизофрения устанавливаются на основе наблюдения за поведением пациентов и их рассказов о своем состоянии. Никаких анализов на аутизм или шизофрению не существует. Иногда поведение может выглядеть похожим, но его причины будут разными, и способы помощи человеку тоже», — поясняет психофизиолог.

Аутизм можно вылечить

Аутизм — это не болезнь, а нарушение развития. Виктория:

«Вылечить нельзя, но можно значительно снизить влияние на жизнь человека его неврологических особенностей, и помочь вписаться в социум. Для этого нужен комплексный подход — совместная работа педагогов и врачей».

Аутизм можно увидеть на УЗИ во время беременности

На самом деле, распознать особенности развития на данном этапе нельзя.

«Диагноз устанавливается в три года, хотя признаки аутизма чаще всего можно заметить и раньше. В любом случае, пока ученым не удалось установить, почему возникает аутизм», — говорит эксперт.

Аутисты — это дети эльфов или инопланетян

Эта фантастическая версия появились из-за того, что часто дети с аутизмом из-за своей миловидности, бледности и отрешенности от мира действительно выглядят инопланетными существами.

Виктория:

«Им приходится изучать законы общения между людьми так, как это делали бы пришельцы из космоса. То, что обычные дети буквально впитывают из окружения, детям с аутизмом приходится кропотливо анализировать и изучать. Одна из самых известных женщин с аутизмом, профессор Темпл Грендин сказала по этому поводу, что она ощущает себя анропологом на Марсе».

Аутизм возникает из-за того, что мама не любит своего ребенка

Этот миф стал причиной депрессии многих матерей. А появился он из-за книги Бруно Беттельхейма «Пустая крепость». Первым, кто развеял этот миф, был научный консультант фильма «Человек дождя» Бернард Римланд — исследователь работы мозга и отец молодого человека с аутизмом.