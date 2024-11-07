Врачи вернули зрение почти ослепшему пожилому мужчине

В Долгопрудном врачи вернули зрение почти ослепшему 85-летнему мужчине с осложненной бурой катарактой на обоих глазах. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

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В ведомстве заметили, что данный недуг появился у пациента на фоне приема лекарств от другой болезни. Медики провели сложную операцию, состоявшую из двух этапов.

«На первом мы провели дополнительное обследование пациента и микрохирургическую операцию на одном глазе. Затем, после дня наблюдений, выписали пациента домой для восстановления перед оперативным вмешательством на втором глазе. Через неделю пациента повторно госпитализировали и выполнили микрохирургическую операцию на втором глазе. Обе операции прошли успешно», — заявила хирург-офтальмолог Ирина Ильинская.

Она добавила, что в рамках операции поврежденные хрусталики пенсионера заменили на импланты. При этом зрение мужчины удалось восстановить до 70 процентов. В данный момент пациент уже выписан.

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