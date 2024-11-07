Ревматологи спасли мужчину с серьезными осложнениями из-за псориаза

Ревматологи НОКБ имени Н.А. Семашко спасли жителя Нижнего Новгорода с серьезными осложнениями из-за псориаза. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

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32-летний мужчина долгое время страдал от псориаза, который со временем перешёл в артрит. Нижегородец попытался лечиться самостоятельно, но это только ухудшило его состояние — он уже не мог двигаться и потерял работу.

В НОКБ имени Н.А. Семашко он обратился не из-за артрита, а из-за сильных болей в животе, тошноты и рвоты — последствий самолечения. Врачи обнаружили, что на фоне псориаза и самолечения у мужчины произошли компрессионные переломы шести позвонков и уменьшение роста на 10 сантиметров.

Как сообщил врач-ревматолог НОКБ имени Семашко Максим Злобин, пациенту назначили генно-инженерную терапию, и уже после первого введения биопрепарата он смог самостоятельно вставать с кровати. Через месяц на его коже не осталось следов от десятилетнего поражения псориазом. Мужчина снова стал трудоспособным.

Врачи подчеркнули, что генно-инженерные методы лечения доступны всем, а не только «избранным». Это реальная возможность для молодых людей избежать инвалидности.

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