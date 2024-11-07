Названо сочетание добавок, которое уменьшает стресс и беспокойство

Люди, придерживающиеся здорового образа жизни, всё чаще комбинируют различные добавки. Считается, что L-теанин и ГАМК, если принимать их вместе, дают более сильный успокаивающий эффект.

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Ана Лупу, доктор фармакологии, амбулаторный клинический фармацевт в Западной психиатрической больнице UPMC, сообщила изданию Verywell, что исследований на людях, связанных с комбинированием L-теанина и ГАМК, не проводилось. При этом эксперименты на животных, например, на крысах, показали, что сочетание ГАМК и L-теанина улучшает сон. Однако распространяется ли это на людей и помогает ли это сочетание добавок бороться с тревогой — непонятно.

Текущие научные данные показывают, что L-теанин может быть полезным дополнением для управления тревогой в сочетании с изменением образа жизни. А вот данные, подтверждающие эффективность ГАМК для снятия стресса, не так убедительны. В основном ГАМК помогает улучшить сон.

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