У каких заболеваний схожие симптомы с вирусом Коксаки

Симптомы заражения пришедшим в Россию вирусом Коксаки похожи на проявления некоторых других заболеваний, рассказал академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов. О похожих болезнях он предупредил в беседе с aif.ru.

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По его словам, определить, что человек болеет именно вирусом Коксаки, можно только после специальных исследований. Кроме того, отметил специалист, существует 70 разновидностей вируса Коксаки с разными симптомами.

«Это и повышенная температура, и диарея, и рвота, и слабость, и высыпания на коже. Кроме того, могут проявиться необычные симптомы, например, характерные для респираторных заболеваний кашель, насморк», — перечислил он.

С этими вирусами можно легко спутать любые желудочно-кишечные заболевания, краснуху, корь, а также многие другие, уточнил Нетесов.

При появлении подозрительных симптомов он посоветовал обратиться в лабораторию и провести соответствующие тесты, а если состояние вызывает опасения, посетить врача.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко назвал самые беззащитные перед вирусом Коксаки группы людей. Специалист отметил, что особенно опасен этот вирус для детей дошкольного и школьного возраста.