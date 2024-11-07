Психиатр объяснил, как определить повышенный уровень стресса

О повышенном уровне стресса могут свидетельствовать быстрая утомляемость и бессонница, рассказал РИАМО врач-психиатр и нарколог Дмитрий Вашкин. По его словам, об этом могут говорить также изменения во внешности и эмоциональная нестабильность.

Врач отметил, что на физическом уровне стресс проявляется в виде слишком быстрой утомляемости, постоянных головных болей, проблем с пищеварением и сном, повышенной потливости и ускорения сердечного ритма. К этим симптомам добавляется напряжение в мышцах и постоянные простуды из-за ослабленной иммунной системы.

К тому же высокий уровень стресса сказывается на внешности: у людей появляется нездоровый цвет лица, жирность или сухость кожи, отеки, темные круги под глазами, прыщи и морщины, указал Вашкин.

Среди психологических симптомов повышенного уровня стресса психиатр назвал тревожность, раздражительность, проблемы с либидо, трудности с концентрацией и эмоциональную нестабильность.

Если вы заметили у себя несколько из перечисленных симптомов, особенно если они сохраняются более двух недель, это повод обратиться за профессиональной помощью, — подытожил специалист.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, что глаз может дергаться на фоне переутомления и стресса. По ее словам, на это состояние может также влиять высокая зрительная нагрузка из-за работы или учебы.