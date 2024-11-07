Хирурги сделали операцию на сердце 800-граммовому ребенку

Хирурги Центра имени Рошаля сделали операцию на сердце 800-граммовому ребенку
Кардиохирурги Детского Центра имени Рошаля совместно со специалистами Московского областного перинатального центра Балашихи провели операцию недоношенному ребенку с пороком сердца, находящемуся на ИВЛ.
«Наши врачи выехали в Балашиху, где провели операцию по клипированию открытого протока между аортой и легочным стволом. Для этого понадобилось выделить через маленький разрез этот проток и наложить на него специальную клипсу», — рассказали в Центре Рошаля.
Особенность операции заключается в том, что ребенок родился раньше положенного срока и весит всего 800 грамм. После операции его будут выхаживать специалисты перинатального центра в специальном кювезе, в котором создаются условия, аналогичные утробе матери.
«После операции мы связались с коллегами из перинатального центра, которые подтвердили, что операция оказала нужное действие и ребенка перевели на самостоятельное дыхание, без участия аппарата ИВЛ. Учитывая, что это маловесный ребенок, ему потребуется длительное время для донашивания после операции», — прокомментировал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.