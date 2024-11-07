Хирурги сделали операцию на сердце 800-граммовому ребенку

Кардиохирурги Детского Центра имени Рошаля совместно со специалистами Московского областного перинатального центра Балашихи провели операцию недоношенному ребенку с пороком сердца, находящемуся на ИВЛ.

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«Наши врачи выехали в Балашиху, где провели операцию по клипированию открытого протока между аортой и легочным стволом. Для этого понадобилось выделить через маленький разрез этот проток и наложить на него специальную клипсу», — рассказали в Центре Рошаля.

Особенность операции заключается в том, что ребенок родился раньше положенного срока и весит всего 800 грамм. После операции его будут выхаживать специалисты перинатального центра в специальном кювезе, в котором создаются условия, аналогичные утробе матери.