Глаз может дергаться на фоне переутомления и стресса, поделилась с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог Светлана Миргородская. По ее словам, на это состояние может также влиять высокая зрительная нагрузка из-за работы или учебы.

Подергивание глаза может наблюдаться на фоне физического переутомления (недосып, низкое качество сна) и психоэмоционального переутомления (стресс, психическое перенапряжение, негативные эмоции), — подчеркнула врач.

Она добавила, что подергивание глаз, по-врачебному миокимия, может развиваться на фоне неправильно подобранных средств коррекции зрения, диеты и гиповитаминоза, а также синдрома сухого глаза. Факторами, влияющими на его появление, являются гормональный дисбаланс, прием антидепрессантов и средств от аллергии, курение, чрезмерное употребление алкоголя и кофеина, а также ношение контактных линз.

При подергивании более недели, снижении остроты зрения и мелькании «мушек» миокимия может свидетельствовать о невралгии или тяжелой патологии глаза. Если вместе с глазом дергаются другие ткани лица, состояние может сопровождаться болью, отеком и покраснением, подытожила Миргородская.

Ранее врач-офтальмолог Гергана Стоянова рассказала, что у взрослых людей причиной прогрессирования близорукости могут быть перегрузки при работе на близком расстоянии. По ее словам, также во взрослом возрасте может продолжаться рост глаз, а чем больше удлинение глазного яблока, тем хуже зрение.