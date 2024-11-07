Врач рассказал, как травматический опыт влияет на процесс старения

Травмирующий опыт и хронический стресс могут привести к истощению организма и запуску процессов преждевременного старения. Об этом РИАМО рассказал главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

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«При длительном стрессе повышенный уровень кортизола может негативно влиять на выработку других важных гормонов, включая половые, которые отвечают за репродуктивную функцию, состояние кожи, сосудов и мышечной ткани», — сказал эксперт.

По его словам, в стрессовых ситуациях организм людей направляет все ресурсы на выработку «гормонов выживания» — кортизола, адреналина и норадреналина, из-за чего страдают молодость и красота. Так, это провоцирует сухость кожи, появление морщин, отеков, выпадение волос. Внутри организма может происходить ускорение старения клеток, снижение противоопухолевого иммунитета, развитие остеопороза, мышечной дистрофии, нарушение обмена веществ, заключил Вашкин.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого говорила, что хронический стресс — это серьезная проблема, требующая внимательного отношения и своевременной коррекции. В первую очередь, по ее словам, необходимо осознать наличие проблемы и провести анализ своих типичных реакций на стрессовые состояния.