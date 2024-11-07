Чем опасно бесконтрольное применение капель для носа

Часто люди при насморке сами назначают себе сосудосуживающие препараты, покупая в аптеке популярные или привычные капли или спреи. Однако при бесконтрольном применении препарата развивается зависимость, которая может спровоцировать другие проблемы со здоровьем. Об этом предупредила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Наталья Кобелевская.

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«Начинает капать – вроде бы легче. Но проходит месяц-два такого периодического или постоянного приема и начинается привыкание», – пояснила врач в беседе с «Известиями».

По ее словам, при привыкании количество рецепторов, которые реагируют на средство, уменьшается. И каждый следующий раз для облегчения состояния требуется все большая доза. Однако применение капель в таких количествах опасно, так как может в дальнейшем спровоцировать подъем артериального давления, сухость слизистой и образование там корок и потерю обоняния.

Кобелевская также предупредила, что самостоятельно справиться с зависимостью невозможно, необходимо будет обращаться к отоларингологу.

«Чтобы не приобрести привыкания к сосудосуживающим препаратам от насморка, необходимо принимать их только по назначению лечащего врача и только в строго определенное время, обозначенное в инструкции», – заключила врач.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как избавиться от заложенности носа за два-три дня, не обращаясь к врачу. По его словам, допустимо самолечение в течение нескольких суток. Помогут сокращающие слизистую препараты, а также соляные растворы. Также подойдут маслянистые средства, смягчающие, питающие и увлажняющие слизистую носа. Однако, если за два-три дня от насморка избавиться не удалось, необходимо обратиться в врачу, заявил специалист.