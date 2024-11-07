Врач рассказала о неожиданном симптоме хронической усталости

Принято считать, что повышение температуры тела говорит о простудных заболеваниях, воспалительных процессах в организме. Однако в ряде случаев это симптом, указывающий на хроническую усталость, рассказала терапевт Надежда Чернышова.

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Часто больные не обращают внимания на небольшое повышение температуры тела, списывая ее на простудное заболевание. Поэтому вместо того, чтобы выяснить, что стало причиной субфебрильной температуры, они начинают лечить ОРЗ или ОРВИ.

В то же время повышение температуры тела нередко указывает на другие проблемы со здоровьем, рассказала aif.ru терапевт Надежда Чернышова.

Как оказалось, хроническая усталость и невроз тоже могут вызвать повышение температуры тела. Так организм реагирует на перенапряжение нервной системы.

Помимо прочего, температура может указывать на серьезные патологии в организме, которые пока не проявляют себя другими симптомами. В частности, речь об онкологии, болезнях крови, например, остром лейкозе. Кроме того, этот симптом может указать на заболевания щитовидной железы, аутоиммунные нарушения и воспалительные процессы в мочеполовой системе, кишечных инфекциях.

Поэтому в случае, когда длительное время наблюдается беспричинное повышение температуры тела, Чернышова посоветовала обратиться к врачу.