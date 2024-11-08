Доктор опроверг информацию о нехватке антибиотиков в аптеках

В российских аптеках на сегодняшний день не наблюдается дефицита антибиотиков, заявил в разговоре с НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус. По его словам, проблема с этими медикаментами заключается в резистентности к ним микроорганизмов.

У меня нет данных о том, что антибиотиков в аптеках не хватает, это какая-то странная информация. Я имею отношение к аптечному сообществу, могу сказать, что такого процесса сегодня нет, — подчеркнул врач.

Он добавил, что при этом россиянам необходимо внимательно относиться к приему антибиотиков, потому что сейчас микробы все чаще демонстрируют устойчивость к таким медикаментам. Вот это — настоящая проблема, которая действительно существует, подытожил Продеус.

Ранее терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Яна Шмелева рассказала, что лекарственные средства нельзя запивать спиртным, соками и минеральной водой. Она отметила, что из-за алкоголя таблетки быстрее растворяются, нанося ущерб печени.

Перед этим эпидемиолог Вадим Покровский заявил, что антибиотики становятся все менее эффективными из-за того, что развивается устойчивость к ним, и из-за коммерциализации производства. По его словам, это может привести к огромному количеству летальных исходов от инфекций, которые устойчивы к препаратам.