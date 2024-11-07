Аналитики выяснили, на что у россиян чаще всего появляется аллергия

Мужчины более подвержены аллергическим реакциям на определенные продукты по сравнению с женщинами, и у большинства такие случаи начали проявляться еще в детстве. Цитрусовые занимают первое место среди аллергенов.

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«Около трети россиян сталкиваются с аллергией или непереносимостью каких-либо продуктов. Большинство (93%) опрошенных легко справляются с недугом, так как привыкли к его проявлениям и исключили проблемные продукты из своего рациона. Однако 7 % респондентов испытывают затруднения в повседневной жизни из-за аллергии», – передает Life.ru данные опроса, проведенного сетью «Много лосося».

Наиболее распространенный аллерген среди россиян – цитрусовые, на которые жалуются 32 % участников опроса. За ними следуют орехи (26%), яйца (13%) и шоколад (11%). Частые реакции включают кожные высыпания и зуд (83%), но у некоторых (4%) также наблюдаются дыхательные проблемы. 79% участников узнали о своей аллергии только после лабораторных анализов. Также многие имеют непереносимости, такие как лактоза (34%) и глютен (29%).

Большинство опрошенных (95%) думают, что заведения обязаны указывать аллергены в меню, но лишь 84% считают, что эта информация предоставляется в достаточном объеме. Если информация отсутствует, более трети респондентов отказываются от блюда, выбирая гипоаллергенные альтернативы, такие как злаковые батончики (37%), вегетарианские блюда (19%) и безглютеновые продукты (11%).

Напомним, портал 360.ru сообщал, что названы пять продуктов для защиты от инсульта.