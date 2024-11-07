Врач объяснила, как не испортить слух во время сморкания

Неправильное сморкание может испортить слух, предупредил оториноларинголог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Дмитрий Салихов. В беседе с NEWS.ru врач подчеркнул, что лучше избавиться от привычки шмыгать носом. По его словам, это чревато попаданием слизи в слуховые трубы.

Забудьте о такой неприятной привычке, как шмыгание носом. Втягивать слизь в себя вредно: она может попасть в околоносовые пазухи и слуховые трубы, что тоже может стать причиной развития гайморита и отита, — пояснил врач.

Лор отметил, что вредно резко сморкаться, поскольку это чревато избыточным давлением, в результате которого слизь может попасть в слуховую трубу. Салихов уточнил, что у детей слизь может самопроизвольно затекать в область уха из-за анатомического строения. Он порекомендовал отказаться от многоразовых носовых платков, так как ткань накапливает микробов.

Кроме этого, не стоит сморкаться двумя ноздрями сразу. Избавляться от слизи необходимо одной половиной носа, прикрывая пальцем другую. Это также поможет предотвратить риск развития гайморита и отита, — заключил Салихов.

Оториноларинголог Руслан Юров ранее предупредил, что обычный насморк должен прекращаться в течение пяти — семи дней. По его словам, нельзя использовать назальные капли дольше недели.