Специалист рассказал, как защититься от вируса Коксаки

Стремительно распространяющийся в последнее время по миру вирус Коксаки довольно заразный. Его можно подхватить легко, особенно находясь рядом с больным человеком. Но не все так страшно.

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«Правила безопасности просты: чаще мыть руки, избегать близкого контакта с людьми, у которых есть конъюнктивит, кашель или насморк. При необходимости общения с зараженным использовать маску, которую после использования сразу следует утилизировать», – рассказала РИАМО директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

При этом, если больной распространяет возбудитель, окружающие тоже рискуют заболеть. Энтеровирус находится во всех биологических жидкостях: слюне, мокроте, моче, поте, фекалиях.

Если зараженный кашляет, чихает, брызгает слюной в процессе разговора – окружающие под угрозой. Также вирус попадает в организм через предметы. Например, можно заболеть, схватившись за ручку двери или сантехнику. Так что гигиена очень важна.

По словам Станкевич, особенно тщательно ее надо соблюдать в детских коллективах. Если кто-то из детей недомогает, его нужно срочно изолировать.

Специфического лечения данного вируса нет, устраняют его симптомы. Однако вирус Коксаки может вызвать осложнения, например, менингит, гепатит, миокардит. Если человек в целом здоров, он обычно болеет не больше 5 дней. В этот период важно чаще пить, соблюдать режим и поддерживать свой иммунитет. Ведь вирус Коксаки добрался уже и до России, заражаются в основном дети. Предполагают, что его привезли к нам из Турции.