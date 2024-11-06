Врачи удалили женщине почки весом девять килограмм

Женщина обратилась в медицинский центр имени Шумакова в Волжском, когда ее почки отказали, а диализ выносить стало невозможно. Пациентке удалось не только помочь, но и подарить шанс на новую полноценную жизнь. Врачи провели ей сложную операцию и сделали трансплантацию органа.

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Шанс на спасение

Марина Бондарь с детства знала о поликистозе почек – заболевание было наследственным. Но сложности начались только после родов.

«Мой отец умер от поликистоза в 40 лет, а брат в 39, – рассказывает жительница Луганской Народной Республики. – Я прожила с этим 30 лет. И не думала о проблемах. Но потом заболела коронавирусной инфекцией в 2021 году. После этого мое здоровье сильно пошатнулось. Высокое давление, низкий гемоглобин, почки стали увеличиваться в размерах».

Сначала женщина наблюдалась у врача на родине, но потом было принято решение искать место, где могут сделать пересадку почки. Перед Мариной стоял выбор – ехать в Москву или в Волгоградскую область. В итоге она отправилась туда, где ближе.

«Когда я приехала, врачи удивились, как я в таком состоянии живу, настолько все было плохо, – вспоминает пациентка. – С такими проблемами было принято решение сначала удалить обе почки и только потом делать операцию по пересадке».

Хирург, оперировавший Марину, объяснил, что и это решение пришлось реализовывать в несколько этапов, чтобы не было осложнений.

«Случай достаточно тяжелый, вся сложность заключалась в том, что у Марины Васильевны почки были очень крупные, – отметил врач-уролог, заведующий урологическим отделением филиала ФГБУ “НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова” Минздрава РФ в Волжском Шамиль Бижиев. – Правая почка была более 4 кг, а левая – более 5 кг. А сама пациентка достаточно миниатюрная. Убрав сразу такой объем из брюшной полости, мы могли бы получить осложнения».

Поэтому женщине сначала удалили одну почку, дали время восстановиться, через некоторое время снова прооперировали – убрали вторую. И в октябре 2024 года пациентке была выполнена трансплантация. Через 7 дней жительницу ЛНР уже выписали. Теперь ей нужно будет периодически сдавать анализы и приезжать на обследование.

«Я ждала свою почку в листе ожидания чуть меньше месяца, – говорит Марина. – Спасибо большое докторам, всему медперсоналу. Они подарили мне новую жизнь. И самое главное – все абсолютно бесплатно».

Стратегическая цель

Для того чтобы спасать людям жизни, в центре трансплантологии есть все необходимое – от квалицированных врачей до высокотехнологичного оборудования.

«Клиника по оснащению не уступает европейским, – подчеркивает Шамиль Бижиев. – У нас есть все возможности для проведения сложных операций в урологическом и хирургическом отделениях, в кардиохирургии. Мы можем оказывать помощь таким тяжелым пациентам и добиваться вот таких результатов».

За 4 года, что работает учреждение, помощь здесь получили уже более 55 000 пациентов из разных регионов страны, проведено свыше 3 тыс. высокотехнологичных операций, выполнено почти 250 трансплантаций почки, печени и сердца. Среди пациентов не только взрослые, но и дети. 14-летний Андрей Циотис стал 4-м ребенком, которому сделали пересадку в этом центре. Мальчик с рождения страдал заболеванием почек, перенес около 20 операций.

«В силу того, что Андрей достаточно хорошо и интенсивно растет, соответственно и почки уже потихонечку перестали справляться со своей функцией, – рассказывает отец подростка Иван Циотис. – Он много лет наблюдался у специалистов и, в конце концов, ему потребовалась трансплантация. Когда мы ехали на консультацию в центр, мы хотели узнать про это больше, правильно подготовиться».

Донором Андрея стал его отец, который сам является врачом. Оба родителя были готовы отдать орган ребенку, чтобы он поскорее выздоровел.

«У нас с женой даже не обсуждался этот вопрос, потому что это наш сын, – говорит мужчина. – Кроме того, специалисты порекомендовали сделать пересадку как можно быстрее».

Операция прошла успешно – отец и сын уже выписываются домой. По словам руководителя центра трансплантологии Шамиля Галеева, проведение таких операций детям – это еще один важный шаг в работе учреждения.

«Наша глобальная стратегическая цель – обеспечить детей юга России медицинскими услугами, чтобы они не ездили в Москву, –пояснил директор волжского филиала. – Ведь в чем сложность трансплантации? Иногда приходится ждать орган. И все-таки лучше ждать дома. Мы стремимся к тому, чтобы оказывать помощь как можно большему количеству детей».

Отметим, что медицинский центр имени академика В. И. Шумакова в Волжском открылся в июне 2020 года при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Всего с этого момента в учреждении было сделано 176 операций по пересадке почки, 40 трансплантаций печени, 28 – сердца. Добавим, в Волгоградском регионе уделяют особое внимание вопросам развития высокотехнологичной, в том числе специализированной, сердечно-сосудистой медпомощи, повышению ее доступности.