Врач объяснил, почему рак груди начал молодеть

Средний возраст, в котором выявляют опухоль молочной железы, — 61 год, рассказала маммолог Ольга Ходорович. Однако в последние годы врачи все чаще выявляют рак груди в более раннем возрасте, предупредила она в беседе с aif.ru.

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Одним из объяснений того, почему эта болезнь помолодела, врач назвала информационную политику в здравоохранении, проводимую в последние годы: она привела к тому, что это заболевание выявляется на более ранних стадиях.

В то же время другой возможной причиной, по мнению доктора, может быть нарушение гормонального фона из-за неправильно подобранной гормонотерапии.

«Особая роль в этом отводится оральным и инъекционным контрацептивам, а также препаратам для фармакологического прерывания беременности. Доступность таких средств привела к тому, что девушки и молодые женщины не обращаются к гинекологу для консультации», — объяснила Ходорович.

Она предостерегла женщин от самоназначения таких препаратов без консультации с врачом.

Еще одним фактором, провоцирующим развитие рака молочной железы, врач назвала отсутствие или короткую продолжительность лактации после родов, аборты и выкидыши, поздние роды. Среди других факторов Ходорович выделила воздействие химических и биологических канцерогенов, ионизирующее облучение, злоупотребление спиртными напитками, курение, низкую физическую активность, ожирение, несбалансированное нерациональное питание с чрезмерным преимущественным потреблением белков животного происхождения и сахара, употребление в пищу продуктов низкого качества и регулярные стрессы.

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