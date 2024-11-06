Педиатр объяснил, как лечить вирус Коксаки

Специфической противовирусной терапии для заразившихся Коксаки нет, заявил в беседе с NEWS.ru педиатр Дмитрий Малых. При этом специалист отметил, что для снижения температуры можно предлагать детям жаропонижающие препараты. По словам эксперта, необходимо также наблюдать за самочувствием несовершеннолетних пациентов.

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«Специфической противовирусной терапии в отношении Коксаки не разработано. Поэтому единственное, что мы делаем, — контролируем самочувствие ребенка и предлагаем препараты с парацетамолом и ибупрофеном для снижения температуры и уменьшения болевых ощущений», — заключил Малых.

Он добавил, что обычно длительность заболевания составляет в среднем 4–7 дней. После этого в абсолютном большинстве случаев наступает благополучное выздоровление, заключил педиатр.

Ранее подозрения на вирус Коксаки обнаружили у детей в школах и садиках минимум в девяти регионах России. На инфекцию пожаловались в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Подмосковье, Владимирской, Брянской, Ижевской и Калужской областях.

Среди признаков вируса Коксаки выделяют повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле, сыпь и жидкий стул. Член-корреспондент Академии наук Татарстана Альберт Ризванов отметил, что у туристов, которые вернулись с отдыха в Турции, встречаются обычные симптомы, связанные с кишечными инфекциями, лихорадка и тошнота.