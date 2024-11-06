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Россиянам рассказали, как лечить вирус Коксаки

Специфической противовирусной терапии для заразившихся Коксаки нет, заявил в беседе с NEWS.ru педиатр Дмитрий Малых. При этом специалист отметил, что для снижения температуры можно предлагать детям жаропонижающие препараты. По словам эксперта, необходимо также наблюдать за самочувствием несовершеннолетних пациентов.

Педиатр объяснил, как лечить вирус Коксаки
© РИА Новости
«Специфической противовирусной терапии в отношении Коксаки не разработано. Поэтому единственное, что мы делаем, — контролируем самочувствие ребенка и предлагаем препараты с парацетамолом и ибупрофеном для снижения температуры и уменьшения болевых ощущений», — заключил Малых.

Он добавил, что обычно длительность заболевания составляет в среднем 4–7 дней. После этого в абсолютном большинстве случаев наступает благополучное выздоровление, заключил педиатр.

Ранее подозрения на вирус Коксаки обнаружили у детей в школах и садиках минимум в девяти регионах России. На инфекцию пожаловались в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Подмосковье, Владимирской, Брянской, Ижевской и Калужской областях.

Среди признаков вируса Коксаки выделяют повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле, сыпь и жидкий стул. Член-корреспондент Академии наук Татарстана Альберт Ризванов отметил, что у туристов, которые вернулись с отдыха в Турции, встречаются обычные симптомы, связанные с кишечными инфекциями, лихорадка и тошнота.