Названы главные симптомы перелома челюсти
Обильное слюнотечение, онемение отдельных участков лица и сильная боль при разговоре являются симптомами перелома челюсти, рассказала NEWS.ru стоматолог Наталья Тышкевич. Она отметила, что получившие подобную травму пациенты также жалуются на неправильное смыкание зубов.
После травмы пациенты часто замечают признаки неправильного смыкания зубов, сложность закрытия рта, а также могут замечать наличие выпавших зубов или смещение челюсти. К числу других симптомов, на которые стоит обратить внимание, относятся обильное слюнотечение, болезненные ощущения при разговоре, онемение отдельных участков лица, а также кровотечение из полости рта, которое может встречаться вместе с обширными синяками на лице, — объяснила Тышкевич.
По ее словам, в некоторых случаях возможно двоение в глазах, что указывает на возможность повреждения сосудов и нервов. Врач подчеркнула, что перечисленные признаки требуют немедленного обращения за медицинской помощью.
Все эти признаки четко указывают на вероятность перелома челюсти или других серьезных повреждений. Если вы или кто-то из ваших знакомых столкнулись с такими симптомами, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, — подытожила стоматолог.
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