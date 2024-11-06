Названы главные симптомы перелома челюсти

Обильное слюнотечение, онемение отдельных участков лица и сильная боль при разговоре являются симптомами перелома челюсти, рассказала NEWS.ru стоматолог Наталья Тышкевич. Она отметила, что получившие подобную травму пациенты также жалуются на неправильное смыкание зубов.

© unsplash

После травмы пациенты часто замечают признаки неправильного смыкания зубов, сложность закрытия рта, а также могут замечать наличие выпавших зубов или смещение челюсти. К числу других симптомов, на которые стоит обратить внимание, относятся обильное слюнотечение, болезненные ощущения при разговоре, онемение отдельных участков лица, а также кровотечение из полости рта, которое может встречаться вместе с обширными синяками на лице, — объяснила Тышкевич.

По ее словам, в некоторых случаях возможно двоение в глазах, что указывает на возможность повреждения сосудов и нервов. Врач подчеркнула, что перечисленные признаки требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Все эти признаки четко указывают на вероятность перелома челюсти или других серьезных повреждений. Если вы или кто-то из ваших знакомых столкнулись с такими симптомами, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, — подытожила стоматолог.

Ранее врач — кардиолог-реаниматолог Александр Патрикеев рассказал, что клиническую смерть могут спровоцировать такие болезни, как инсульт, воспаление легких и инфекционные заболевания. По его словам, к этому состоянию могут также привести травмы.