Врач назвал приводящую к мигрени распространенную привычку

Врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал приводящую к мигрени распространенную привычку. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист заявил, что злоупотребление шоколадом вызывает мигрень. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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В студии передачи гостья программы предположила, что употребление шоколада не может спровоцировать приступ мигрени, с чем не согласился Агапкин.

«А на самом деле — весьма часто, то есть по статистике примерно каждый пятый случай мигрени может быть спровоцирован употреблением шоколада или какао», — заявил медик.

Ранее Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова назвали три продукта, которые могут предупредить развитие мигрени. По их словам, таким свойством обладают имбирь, куркума и красный острый перец.

До этого Агапкин назвал напиток, уменьшающий головную боль. Таковым специалист счел кофе с порошком имбиря.