Что такое пяточная шпора и почему разрастается кость

Пяточная шпора — довольно распространённое явление, к старости она формируется у каждого четвёртого человека. О причинах и признаках патологии «Клопс» узнал у экспертов.

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Шпорой в народе называют разрастание пяточной кости. Нарост образуется в области бугра с подошвенной стороны, по форме он напоминает клинок или шип.

«Это воспаление подошвенной фасции — широкой плотной связки, которая соединяет пяточную кость и пальцы ног и уходит по мышцам голени вверх», — пояснила фитнес-тренер, реабилитолог Ольга Бульбенова.

Если подошвенная фасция испытывает чрезмерную нагрузку, появляются микроповреждения, микроразрывы и развивается воспаление.

«Сначала возникает боль во время ходьбы. Далее неприятные ощущения усиливаются при малейшей опоре на пятку. Человек испытывает жгучую, колющую, острую боль», — обратил внимание врач-ортопед, травматолог Амир Муракаев.

Причины развития пяточной шпоры

Травмы стопы и пятки: переломы, ушибы, растяжение связок;

Избыточная масса тела;

Чрезмерные физические нагрузки;

Ношение неудобной обуви: высокий каблук, тонкая или жёсткая подошва;

Продольное плоскостопие. Неравномерная нагрузка на стопу;

Заболевание суставов и соединительной ткани: ревматоидный артрит, подагра, бурсит, остеоартроз;

Истончение жировой подушки в пяточной зоне при возрастных изменениях в организме;

Сахарный диабет.

Заболевание часто диагностируется среди женщин, перешагнувших рубеж в 40 лет. По словам специалистов, это связано с потерей эластичности тканей в период менопаузы.

Что делать при воспалении подошвенной фасции

Уменьшить болевые ощущения, связанные с разрастанием пяточной кости, можно. Если у человека имеется избыточный вес, то желательно его уменьшить. Также рекомендуется отказаться от обуви на жёсткой и толстой подошве. Женщинам стоит избегать высоких каблуков (допустимо — не более двух сантиметров).

«На постоянной основе должна быть работа со стопой, голенью и осанкой. Облегчить состояние помогут специальная гимнастика, массаж и растяжка», — подчеркнула Ольга Бульбенова.

Доктор назвал основные причины боли в коленях.