Шипы на ногах: что такое пяточная шпора и почему разрастается кость
Пяточная шпора — довольно распространённое явление, к старости она формируется у каждого четвёртого человека. О причинах и признаках патологии «Клопс» узнал у экспертов.
Шпорой в народе называют разрастание пяточной кости. Нарост образуется в области бугра с подошвенной стороны, по форме он напоминает клинок или шип.
«Это воспаление подошвенной фасции — широкой плотной связки, которая соединяет пяточную кость и пальцы ног и уходит по мышцам голени вверх», — пояснила фитнес-тренер, реабилитолог Ольга Бульбенова.
Если подошвенная фасция испытывает чрезмерную нагрузку, появляются микроповреждения, микроразрывы и развивается воспаление.
«Сначала возникает боль во время ходьбы. Далее неприятные ощущения усиливаются при малейшей опоре на пятку. Человек испытывает жгучую, колющую, острую боль», — обратил внимание врач-ортопед, травматолог Амир Муракаев.
Причины развития пяточной шпоры
- Травмы стопы и пятки: переломы, ушибы, растяжение связок;
- Избыточная масса тела;
- Чрезмерные физические нагрузки;
- Ношение неудобной обуви: высокий каблук, тонкая или жёсткая подошва;
- Продольное плоскостопие. Неравномерная нагрузка на стопу;
- Заболевание суставов и соединительной ткани: ревматоидный артрит, подагра, бурсит, остеоартроз;
- Истончение жировой подушки в пяточной зоне при возрастных изменениях в организме;
- Сахарный диабет.
Заболевание часто диагностируется среди женщин, перешагнувших рубеж в 40 лет. По словам специалистов, это связано с потерей эластичности тканей в период менопаузы.
Что делать при воспалении подошвенной фасции
Уменьшить болевые ощущения, связанные с разрастанием пяточной кости, можно. Если у человека имеется избыточный вес, то желательно его уменьшить. Также рекомендуется отказаться от обуви на жёсткой и толстой подошве. Женщинам стоит избегать высоких каблуков (допустимо — не более двух сантиметров).
«На постоянной основе должна быть работа со стопой, голенью и осанкой. Облегчить состояние помогут специальная гимнастика, массаж и растяжка», — подчеркнула Ольга Бульбенова.
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