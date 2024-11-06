Мурашко призвал найти «отдельное решение» для борьбы с курением вейпов

Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

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«Вейпы сегодня — это новый вызов. В законодательство уже внесены определённые ограничения, но ключевым остаётся снижение привлекательности и распространение вейпов. По ним нужно отдельное решение, потому что мы видим вовлечение детей в это направление», — сказал министр на правительственном часе в Совфеде.

31 мая в Госдуму был внесён законопроект о полном запрете продажи вейпов. Его авторами стали депутаты нескольких партий во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым. Кабмин направил документ на доработку, указав, что полное эмбарго может вызвать рост нелегального оборота электронных сигарет и жидкостей для парения.