Врач назвал причины болей в венах

Вены сами по себе не болят, а болевые ощущения могут быть следствием разных заболеваний вен, рассказал "РГ" флеболог ФНКЦ ФМБА России Алексей Титович. От заболевания зависит характер неприятных симптомов, пояснил он.

Так, например, если боль регулярно появляется в вечернее время, а после длительных статических, избыточных физических нагрузок становится ноющей, появляется ощущение "как будто ноги налились свинцом", которое проходит после отдыха, то это свидетельствует о хронической венозной недостаточности, возможно, на фоне варикозного расширения вен, говорит врач. Он рекомендовал проконсультироваться с сосудистым хирургом, который поможет облегчить состояние больного.

Если же боль не проходит после отдыха, становится сильнее, то это может быть признаком тромбоза глубоких вен нижних конечностей, подчеркнул Титов. По его словам, в этом случае необходима экстренная консультация с сосудистым хирургом и проведение обследования.

Он обратил внимание, что вздувшиеся болезненные вены чаще всего наблюдаются при варикозе. Однако более серьезными причинами такого состояния могут быть флебит и тромбофлебит. Эти острые патологические процессы характеризуются воспалением стенок вен и образованием тромбов. Заболевания опасны для жизни, поэтому их лечение носит экстренный характер. В случае тромбофлебита подкожных вен, отмечает флеболог, острая боль локализуется непосредственно в подкожной вене, до которой порой невозможно дотронутся. Кроме того, тромбированная вена становится плотной, а кожа вокруг нее - плотной и горячей.

Врач подчеркнул, что лечение больных вен назначается после тщательного обследования и выявления причин патологии. Скорее всего, потребуется УЗИ. Комплексное лечение включает ношение компрессионного трикотажа, использование флеботоников-ангиопротекторов, в случае тромбоза - специфической терапии кроворазжижающими препаратами. В случае варикозного расширение вен нижних конечностей возможно проведение хирургического лечения.

Облегчить неприятные симптомы можно самостоятельно. Для этого следует приподнять ноги выше уровня сердца на 15 минут, охладить их с помощью душа. Чтобы снизить нагрузку на вены, полезно использовать компрессионный трикотаж на период интенсивных тренировок или длительных статических нагрузок. Для улучшения состояния важно избегать длительного нахождения в сидячем или стоячем положении и вести активный образ жизни. Тесная обувь и высокие каблуки при проблемах с венами под запретом. Перегревать ноги в бане или сауне крайне нежелательно.