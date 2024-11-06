Что играет важную роль в профилактике обострений хронических заболеваний

Главный терапевт Самарской области Олег Фатенков рассказал, что многое зависит от душевного комфорта.

По его словам, хронические заболевания - это длительные состояния, которые требуют постоянного внимания, лечения и самоуправления. Они оказывают огромное влияние на физическое, эмоциональное и даже психологическое благополучие пациентов.

Вот почему в вопросе профилактики важную место занимает душевный комфорт.

Дело в том, что хронические недуги могут вызывать чувство беспомощности, тревогу, депрессию и снижение самооценки. В избавлении от этого и в управлении стрессом может помочь психологическая поддержка. Она также способствует поднятию мотивации и постановке целей, что необходимо во время лечения.

Кроме того, она улучшает и коммуникативные навыки, необходимые при регулярном общении с врачами, сообщает региональный Минздрав.

Ранее клинический психолог перечислил главные симптомы эмоционального выгорания.