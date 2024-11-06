Уролог предупредил о вреде одного способа борьбы с импотенцией

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что вакуумная помпа, которую некоторые мужчины используют для лечения эректильно дисфункции, не имеет эффективности и часто вызывает побочные эффекты. О вреде этого способа врач предупредил в своем Telegram-канале.

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Доктор объяснил, что вакуумную помпу рекомендуют мужчинам, которые редко вступают в сексуальные контакты и имеют заболевания, при которых противопоказаны другие способы лечения эректильной дисфункции. Однако, по словам Лубенникова, этот метод абсолютно неэффективен.

Врач отметил, что вакуумная помпа может вызывать такие побочные эффекты, как боль, гематомы, фиброз и болезнь Пейрони, то есть искривление полового члена.

«Несмотря на кажущуюся простоту использования и "эффективность" метод может привести к нежелательным последствиям. Его использование нужно обязательно обсудить с врачом!» — призвал уролог.

Ранее Лубенников назвал идеальное питание для потенции. Он посоветовал придерживаться средиземноморской диеты.