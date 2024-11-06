Врач назвал главные ошибки при лечении цистита

Цистит — это воспаление мочевого пузыря, которое, чаще всего, вызывает инфекция. Хоть и заболевание порой возникает у мужчин, обычно все же им страдают женщины из-за анатомических особенностей (короткой уретры). Врач-уролог «Инвитро» Сергей Дорошенко рассказал сайту «Страсти» о причинах возникновения цистита и ошибках, которые мешают его вылечить.

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Для цистита характерны следующие симптомы: частые позывы к мочеиспусканию, боль или жжение во время похода в туалет, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, помутнение мочи, сильный запах мочи, боль в нижней части живота, лихорадка и озноб.

Врач выделил несколько причин, по которым может возникать цистит:

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП)

Бактериальные инфекции. Наиболее часто цистит вызывается бактериями, такими как Escherichia coli, Enterococcus faecalis, которые обычно обитают в кишечнике и могут попасть в мочевой пузырь.

Вирусные инфекции. В редких случаях вирусы, такие как вирус простого герпеса, могут также вызывать цистит.

Анатомические особенности: у женщин короткая уретра делает их более восприимчивыми к инфекциям, так как бактериям легче попасть в мочевой пузырь. У мужчин увеличение предстательной железы может привести к затруднению мочеиспускания и увеличению риска инфекции.

Гормональные изменения. Изменения в уровнях гормонов, особенно в менопаузе, могут влиять на состояние слизистой оболочки мочевого пузыря и повышать риск воспалений.

Неправильная гигиена, особенно у женщин, может способствовать попаданию бактерий в мочевой пузырь.

Половые контакты. Половой акт может привести к переносу бактерий из области влагалища или ануса в уретру, что может стать причиной цистита.

Обезвоживание.

Недостаток жидкости в организме может привести к концентрации мочи и ее раздражению, что увеличивает риск воспаления.

Камни в мочевом пузыре или почках.

Химиотерапия или радиотерапия.

Аутоиммунные заболевания.

Лечение цистита и уретрита может быть сложным процессом, и многие пациенты/врачи совершают ошибки, которые могут затруднить выздоровление.

«Многие пациенты начинают принимать антибиотики без назначения врача, основываясь на собственных догадках или советах друзей, — говорит Сергей Дорошенко. — Это может привести к неправильному лечению и развитию устойчивости к антибиотикам, что усложнит дальнейшее назначение терапии. В свою очередь, прекращение приема антибиотиков сразу после исчезновения симптомов может привести к рецидиву инфекции и развитию устойчивых штаммов бактерий. Во время цистита также важно принимать много жидкости. Увлажнение организма помогает „вымыть“ бактерии из мочевыводящих путей — это один из ключевых факторов выздоровления».

Повторному заражению, по словам врача, может способствовать неправильная интимная гигиена, особенно после полового акта. Причиной рецидива заболевания порой становятся ИППП (инфекции, передающиеся половым путем — прим. «Страсти»). В этом случае назначаются необходимые анализы.

Цистит сам по себе не является инфекцией, передающейся половым путем (ИППП), однако половые контакты могут способствовать развитию цистита.