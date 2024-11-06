Эксперт объяснил, почему вирус Коксаки протекает у всех по-разному

Восприимчивость к вирусу Коксаки зависит от особенностей генома конкретного человека. Об этом "РГ" рассказал ведущий биоаналитик исследовательской лаборатории "Система-Биотех" Станислав Поярков.

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В соцсетях и СМИ продолжают появляться свидетельства заболевания вирусом Коксаки. О единичных случаях энтеровирусной инфекции сегодня сообщили в минздраве Татарстана, отметив, что пик заболеваемости обычно приходится на летние месяцы.

Некоторые пользователи соцсетей высказывают предположение, что вирус Коксаки мог стать более агрессивным из-за эпидемии ковида. Так ли это и почему инфекция протекает по-разному: практически бессимптомно у одних и с высокой температурой и выраженной сыпью, поражающей тело и ротоглотку, - у других? На эти вопросы "РГ" ответил ведущий биоаналитик исследовательской лаборатории "Система-Биотех" Станислав Поярков.

«‎Этот РНК-вирус отличается высокой изменчивостью и способностью быстро адаптироваться к новым условиям. Но у нас нет данных, что он стал более агрессивным и патогенным», — говорит Поярков.

Эксперт отметил, что заболеваемость этой инфекцией фиксируется практически ежегодно.

«‎Вирус чаще встречается у детей из-за незрелости их иммунной системы, взрослые при этом также не застрахованы от заболевания. С точки зрения генетики интересно, что восприимчивость к вирусу Коксаки может варьироваться у разных людей в зависимости от их генетического профиля. Некоторые генетические варианты, связанные с работой иммунной системы, могут влиять на тяжесть течения заболевания», — рассказал Поярков.

Для защиты важно понимать, что вирус передается контактным и воздушно-капельным путем, а также через загрязненные поверхности.