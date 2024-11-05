Эксперты объяснили, с чем может быть связана вспышка вируса коксаки

Энтеровирус с экзотическим названием коксаки в последние дни наделал немало шума: сначала были сообщения, что сыпь и лихорадку "цепляют" наши туристы на некоторых турецких курортах, потом в соцсетях и медиа появились сообщения, что дети заболевают группами в садах и классами в школах.

Роспотребнадзор объявил сегодня "горячую линию", чтобы быстрее собрать информацию и принять меры. Как мог "прилететь" этот вирус к нам, есть ли угроза эпидемии, и действительно ли сейчас вирус коксаки стал более агрессивным и опасным? На эти вопросы "Российской газете" ответили наши постоянные эксперты.

Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь":

- Коксаки - это энтеровирусы, достаточно обширная группа вирусов, которые практически все патогенны для человека. Есть коксаки типа А, Б, есть эховирусы, полиовирусы. Кстати, полиомиелит тоже сюда относится. Практически все эти вирусы вызывают разнообразную патологию у человека. Основные органы, которые поражаются, - центральная нервная система, сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, мышцы, слизистые оболочки и кожа.

Практически неисчерпаемый источник энтеровирусной инфекции - вода. В воде вирусы сохраняются очень долго, даже во льду, поскольку устойчивы к замораживанию. В водопроводной воде сохраняются больше двух недель, в сточных водах - более двух месяцев. Поэтому важно знать, что основной источник заражения - вода.

Вспышки возникают в основном летом при массовом купании, особенно в водоемах со стоячей водой, например, озерах, хотя исключать риск заразиться в реке также нельзя. А на курортах самый частый способ заражения - купание в бассейне.

Взрослые люди в большинстве адаптированы к этой группе патогенов, примерно у 70% есть антитела к основным энтеровирусам. Мы все знакомимся с этими вирусами в детстве, в той или иной степени. Поэтому взрослые болеют реже, а дети - чаще.

Большей частью энтеровирусные инфекции протекают бессимптомно или легко, по типу простуды, желудочно-кишечного расстройства, но у небольшой части людей они вызывают достаточно тяжелые заболевания.

Наиболее часто встречающаяся форма энтеровирусной инфекции - это так называемая форма трехдневной лихорадки. В этой ситуации у человека держится высокая температура 3-4-5 дней, затем появляется сыпь на коже (экзантема), после чего, как правило, происходит выздоровление. Характерный симптом при данной форме заболевания: при осмотре рта и глотки можно увидеть элементы так называемой герпетической ангины. Эта форма, наверное, самая безопасная из того, что есть.

Не менее распространенная, но куда более серьезная форма - это серозные менингиты. У таких пациентов (чаще у детей) буквально на первые-вторые сутки от подъема температуры возникает выраженная головная боль, повторная рвота, светобоязнь и все менингиальные признаки при осмотре. На самом деле, несмотря на страшное название, такой менингит протекает достаточно доброкачественно, прогноз обычно положительный.

Более редкие формы - это тяжелое поражение головного мозга, менингоэнцефалит, поражение сердца - миокардит в той или иной степени выраженности и кишечное расстройство. Несмотря на то, что вирусы называются энтеровирусами, как раз та модель заболевания, которая сопровождается кишечными расстройствами, встречается не так уж часто.

Эпидемии можно не бояться. Локальные вспышки коксаки встречаются практически ежегодно - в детских оздоровительных лагерях, где дети купаются в стоячих водоемах, в курортных зонах. Но это локальные вспышки - они характеризуются десятками случаев, не более того. Глобальных вспышек, конечно же, не будет. Потому что с энтеровирусами мы живем давно, практически все взрослое население имеет защитный уровень антител. Ну, а от полиомиелита - это отдельная, хотя и родственная, группа вирусов - мы все вакцинируемся.

Инфекция диагностируется клинически, то есть по симптомам, либо с помощью лабораторной диагностики: берется кровь, соскоб из слизистых оболочек или кал - методом ПЦР там обнаруживаются основные энтеровирусы.

Лечение симптоматическое, так как эффективных противовирусных препаратов нет.

В целом это неприятное заболевание, но достаточно обычное, давно живущее с человеком, и ждать какого-то прорыва патогена, возникновения эпидемии не стоит.

Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic: