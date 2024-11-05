Плохая осанка оказалась вредна для эрекции

Сутулость может навредить здоровью мужчин. Если кратко, то она способна привести к эректильной дисфункции, слабой эрекции, затруднить достижение оргазма. Об этом предупредил доктор Джефф Фостер, врач общей практики и специалист по мужскому здоровью.

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Из-за плохой осанки мышцы тазового дна могут стать более жёсткими и слабыми. Также это может повлиять на функцию нервов.

Сутулость может снизить выносливость при половом акте, ослабить оргазм. Кроме того, из-за проблем с мышцами тазового дна вы можете столкнуться с нарушением работы органов малого таза. Это приводит к недержанию мочи, боли при мочеиспускании, боли в тазе и давлению в области пениса и яичек. Могут возникнуть и проблемы с эрекцией и оргазмом.

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Согласно некоторым исследованиям, плохая осанка снижает уровень энергии, вызывает усталость. Это может ослабить эрекцию, уменьшить сексуальное возбуждение.

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