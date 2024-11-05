Дерматовенеролог рассказала, какие родинки могут оказаться раком

Некоторые родинки могут оказаться меланомой — опасным онкологическим заболеванием кожи. Как их распознать, рассказала врач-дерматовенеролог из Уфы Анна Опенченко.

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Самым главным фактором в развитии заболевания является ультрафиолетовое излучение, которое можно получить при чрезмерном нахождении на солнце или в солярии. Кроме того, важным фактором является генетическая предрасположенность.

Меланома проявляется как новая родинка или как изменение уже существующих. Среди симптомов можно выделить неравномерный край родинки, неравномерный цвет (может быть розовой или белой), увеличение размера, а также зуд и кровотечения, добавила эксперт.

Своевременное обнаружение меланомы улучшает прогноз лечения: в таком случае ее можно устранить хирургическим путем. На поздних стадиях применяются химиотерапия, лучевая терапия и иммунотерапия, передает UfaTime.ru.

До этого Британский фонд здоровья полости рта предупредил об увеличении количества случаев рака ротовой полости, который иногда можно выявить во время чистки зубов. При этом главными факторами риска появления рака во рту являются курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека.