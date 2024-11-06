Юрист объяснил, почему врачи неправильно заполняют протоколы осмотра

Врачи могут выдумывать протоколы обследования пациентов, чтобы избежать дисциплинарных взысканий за невыполнение плана, сообщает «Ридус» со ссылкой на заявление руководителя центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николая Чернышука.

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Он рассказал о случае, произошедшем в одной из тюменских клиник. Местная жительница пожаловалась на терапевта городской поликлиники № 5: она заявила, что врач внес в протокол недостоверную информацию. Как заявила женщина, в документе были приведены данные о росте, весе, давлении и других данных пациентки, хотя врач даже не измерял эти показатели. Осмотр длился всего пару минут, все остальное время врач заполнял документы.

При повторном визите женщина задала врачу вопрос о том, как эти данные оказались в бумагах. В ответ он признал, что осмотр не был проведен должным образом, и информацию из базы удалил.

Юрист отметил, что похожие случаи сейчас происходят повсеместно. Если действия врача не приводят к серьезным последствиям, то «такое нарушение можно списать на дефект оформления медицинской документации».

«Скорее всего, серьезной ответственности для врача не наступит. Сложившаяся ситуация объясняется катастрофической нехваткой времени. Прием врача-терапевта длится около 15 минут. За это время он должен выслушать все жалобы пациента, собрать анамнез и заполнить необходимые документы», — пояснил Чернышук.

Однако, добавил юрист, ложный протокол осмотра может обернуться для пациента бедой.

«В нашей практике были случаи, когда из-за неправильно оформленной медицинской документации страховая компания отказывалась оплачивать страховку», — рассказал эксперт.

В связи с этим, заключил Чернышук, если пациенту причинен серьезный вред, то заполнявший документы врач рискует понести уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что наибольшие медианные заработные платы среди врачей в коммерческих клиниках России получают стоматологи, хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты.