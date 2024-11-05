Терапевт назвал самое опасное время суток для гипертоников

Утренние часы наиболее опасны для гипертоников из-за естественного подъема давления и повышенной нагрузки на сердце и суставы, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она добавила, что в данное время суток давление плохо контролируется.

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«‎Для гипертоников утренние часы являются наиболее опасным временем суток из-за естественного подъема давления и повышенной нагрузки на сердце и сосуды. Это время связано с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, особенно если давление плохо контролируется. Подбор правильного лечения, корректировка режима дня и образа жизни позволяют снизить риски и лучше контролировать состояние, делая утро более безопасным»‎, — отметила Тен.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин ранее предупредил, что энергетики могут привести к сахарному диабету, повышению артериального давления и проблемам с сердцем. По его словам, этот напиток вызывает привыкание и постепенно изнашивает организм.

Врач-кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина в свою очередь рассказала, что смертельной дозой алкоголя являются 22–24 крепких шота. Специалист подчеркнула, что концентрация алкоголя в крови в размере четырех — шести промилле может привести к летальному исходу.