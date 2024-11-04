Выпадение волос у женщин: причины и лечение

Этой осенью на фоне сезонных факторов в России участились случаи выпадения волос у женщин. По информации «МК», специалисты отмечают, что спрос на процедуры по укреплению волос возрос почти в два раза, а средняя стоимость курса лечения составляет около 30 тысяч рублей.

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«Для женщин алопеция [патологическое выпадение волос] вдвое большая трагедия, чем для мужчин», – пишет издание.

Сети клиник, специализирующиеся на лечении раннего облысения, заявляют о «массовом сезонном облысении» среди россиянок. Как пояснил главный врач одной из столичных клиник, до этого их пациентами в основном становились мужчины, однако сейчас к ним обращаются и женщины. Эксперты связывают это с недостатком витамина D, перенесенной пандемией и стрессом.

В Минздраве подтвердили, что пандемия оставила негативный след на состоянии волос, ногтей и зубов. Россиянкам советуют обратиться к трихологу, чтобы своевременно замедлить процесс выпадения волос.

Психиатр Сергей Торицын также отметил, что алопеция у женщин может приводить к неврозам и депрессии, так как они стараются скрывать проблему, что только усиливает стресс. По его мнению, вариантов борьбы с облысением немного – это курс укрепляющих процедур, кардинальная стрижка или прием легких успокоительных

Ранее эксперты сообщали, что частые головные боли могут указывать на наличие злокачественной опухоли в организме.