Врачи спасли женщину, которая не могла есть и пить

Хирурги ГКБ им. В. В. Вересаева спасли жизнь пациентке, у которой перестала работать пищеварительная система. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе больницы.

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48-летняя пациентка поступила с жалобами на сильную слабость, головокружение, резкое похудение на 20 килограммов и невозможность принимать пищу и даже воду. В анамнезе у женщины было редкое заболевание желудочно-кишечного тракта – ахалазия пищевода. Хроническая патология перешла в фазу обострения и фактически угрожала жизни женщины.

«Ахалазия пищевода встречается у одного человека из ста тысяч. В результате спазма средний отдел пищевода плохо сокращается, а его нижний сфинктер теряет возможность расслабиться при глотании и открывается лишь механически – под давлением скопившейся пищи. У нашей пациентки была ахалазия третьей степени, рефлекторные сокращения почти отсутствовали», — пояснил врач-хирург Роман Астанков.

Впервые патологию у женщины обнаружили более 20 лет назад. Для лечения применяли консервативные методы: бужирование – эндоскопическое расширение пищевода, которое на какое-то время купировало симптомы, и диету с коррекцией образа жизни. Женщина была вынуждена избегать твердой пищи и часто запивала еду большим количеством жидкости – это обеспечивало необходимое давление, чтобы протолкнуть пищу в желудок. Однако последнее обострение самостоятельно не компенсировалось. Опасные для жизни симптомы нарастали, что и привело ее в стационар.

Пациентке провели все необходимые исследования, в том числе эндоскопический осмотр верхних отделов желудочно-кишечного тракта, рентгеноскопию желудка и двенадцатиперстной кишки, компьютерную томографию с контрастированием. Диагноз подтвердился, и врачи приняли решение готовить женщину к операции.

В России такие хирургические вмешательства выполняются редко, буквально в единичных случаях. Это связано и с редкостью патологии, и со сложностью операции.