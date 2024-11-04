Заражение вирусом Коксаки, который распространяется в российских регионах, взрослые переносят тяжелее, чем дети, однако госпитализация требуется редко. Об этом в беседе со «Звездой» заявила врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

«Как правило, многие справляются на дому под контролем врача, и заболевание проходит через 10-14 дней. То есть, по большому счету, это занимает две недели. Взрослые, кстати, переносят зачастую тяжелее. У них чаще наблюдается осложнение в виде так называемого симптома "перчаток и носков", то есть после перенесенного заболевания у пациентов начинает слезать кожа с рук и ног по типу носков и перчаток, могут начать слоиться и отходить ногтевые пластины», - отмечает медик.

Характерными симптомами заболевания, вызванного вирусом Коксаки, являются сыпь, высокая температура, сильная головная боль, тошнота и дискомфортное состояние в целом. Также некоторые пациенты жалуются на боль в горле.

«Вирус Коксаки является разновидностью энтеровирусов. Вообще, энтеровирусы - это очень большая группа вирусов. Они родственным между собой. Так вот, вирус Коксаки самый гадкий из них, потому что вызывает наиболее яркую симптоматику», - говорит Рабият Зайниддинова.

Она подчеркнула, что в России каждый год наблюдается подъем заболеваемости из-за вируса. По ее словам, глобальной угрозы для наших сограждан нет.

«Это каждый год происходит, не только сейчас. Заболевание весьма легко диагностируется по основным симптомам... Сейчас этот подъем ожидаемый, прогнозируемый. Действительно, многие случаи заводные», - добавила врач.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что в нескольких российских регионах вирус Коксаки выявили у школьников и воспитанников детских садов. Такие сообщения поступили из Москвы, Владимирской области и Краснодарского края.