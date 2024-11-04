Как определить, что у вас слабое сердце

Простые признаки помогут определить, нужна ли вашему сердцу поддержка. Об этом говорит сердечно-сосудистый хирург Джереми Лондон.

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Одышка при ходьбе. Такой симптом указывает на слабое сердце.

«Распространённые, поддающиеся лечению заболевания сердца, такие как ишемическая болезнь сердца (причина сердечных приступов), сердечная недостаточность и нарушения сердечного ритма, такие как мерцательная аритмия, могут вызывать одышку»‎.

Вы не можете нормально дышать, если лежите ровно. Такой симптом называется ортопноэ — он проходит, когда человек садится или встаёт. Ортопноэ является признаком избытка жидкости в лёгких и обычно вызвано заболеванием сердца.

Отёк ног. Такой признак может указывать на сердечную недостаточность.