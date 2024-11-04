Офтальмолог предупредил о печальных последствиях курения для зрения

Курение оказывает негативное влияние на весь организм. И глаза — не исключение. Так, помимо прочего, регулярное и длительное курение может привести к глаукоме, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Арпине Адамян.

© unsplash

«В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире регулярно употребляют табак в различных формах около 1,3 млрд человек. Курят примерно 47% мужчин и около 12% женщин. С каждым днем число курильщиков растет, наблюдается тенденция увеличения курильщиков среди несовершеннолетних в связи с большим разнообразием табачных продуктов», — рассказала врач.

Она отметила, что сигареты содержат никотин, смолистые вещества, около 40 соединений, обладающих канцерогенными и радиоактивными свойствами. Попадая в организм человека, сигаретный дым вызывает хроническое отравление организма, а также нарушает работу органов — нарушается поступление кислорода к органам и тканям, сужаются сосуды.

«В первую очередь страдают мелкое кровеносное русло, а это сосуды глаз, сердца, почек, мозга. Говоря о глазах, самые частые жалобы курильщиков связаны с покраснением глаз, слезотечением, светобоязнью — это связано с прямым действием дыма на глаза: возникает местная аллергическая реакция — аллергический конъюнктивит, а постоянное раздражение слизистых оболочек и слезных желез вызывает сухость глаз и все сопутствующие симптомы», — предупредила специалист.

У хронических курильщиков токсическое действие сигаретного дыма может вызывать дегенеративные изменения роговицы глаза и стойкое снижение остроты зрения.

«Следующая проблема — это спазм сосудов глаза, который приводит к нарушению кровообращения, вызывает необратимые дистрофические изменения сетчатки, зрительного нерва, а также органов, регулирующих отток внутриглазной жидкости. Нередко у курильщиков мы наблюдаем глаукому», — подчеркнула офтальмолог.

По ее словам, из-за воздействия свободных радикалов табачного дыма происходит преждевременное помутнение хрусталика — появляется ранняя катаракта, которая требует хирургического лечения.

Надо помнить, что основная проблема всех дегенеративных и дистрофических заболеваний глаза заключается в том, что они протекают до определенного момента бессимптомно для пациента и выявляются только во время осмотра у врача. Лечение таких заболеваний достаточно сложное и трудоемкое как для врача, так и для пациента.